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Карпов Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Карпов Максим Петрович

Мать: Карпова Александра

Рождение ребёнка
1908

Сын: Карпов Деом? Васильевич

Мать ребёнка: Ефросия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Ефросия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Степ??? Васильевна

Мать ребёнка: Ефросия

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Ефросия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросия

Смерть
Неизвестно
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