Карпов Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Карпов Максим Петрович
Мать: Карпова Александра
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Ефросия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Ефросия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Степ??? Васильевна
Мать ребёнка: Ефросия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Ефросия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросия
Смерть
Неизвестно