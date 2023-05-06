Зырянова Лариса Степановна
Место рожденияУльяновская область
Дата рождения08.12.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949
Отец: Зырянов Стеран Матвеевич
Мать: Морозова Анна Тимофеевна
Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1988
Дочь: Борец Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Баранов Виктор Иосифович
Красноярский Край Канский р-он с. Амонаш
Рождение ребёнка
06.02.?
Дочь: Зырянова Анна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.?
Дочь: Афанасенко Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.?
Сын: Вилесов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: не указан