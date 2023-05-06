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Зырянова Лариса Степановна

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Место рождения

Ульяновская область

Дата рождения

08.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949

Отец: Зырянов Стеран Матвеевич

Мать: Морозова Анна Тимофеевна

Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1988

Дочь: Борец Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Баранов Виктор Иосифович

Красноярский Край Канский р-он с. Амонаш
Рождение ребёнка
06.02.?

Дочь: Зырянова Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.?

Дочь: Афанасенко Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.?

Сын: Вилесов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: не указан