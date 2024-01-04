Бусыгин Константин Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бусыгин Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1915
Сын: Бусыгин Леонид Константинович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1934