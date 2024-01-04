Бусыгин Константин Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгин Константин Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бусыгин Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1915

Сын: Бусыгин Леонид Константинович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1934
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