Визирова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1951
Сын: Визиров Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Визиров Василий Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Со слов Визировой Веры Фадеевой. Дочери Василия Визирова.
Бракосочетание
Неизвестно