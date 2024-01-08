Визирова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визирова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1951

Сын: Визиров Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Визиров Василий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Со слов Визировой Веры Фадеевой. Дочери Василия Визирова.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визиров Василий Иванович

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