Нагаева Алия Гелмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева Алия Гелмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матанов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
14.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матанов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
07.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матанов Сергей Юрьевич

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