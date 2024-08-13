Савушкин Трофим Стротоников
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Савушкин Стротон Филиппов
Мать: Евдокия Федотова
Бракосочетание
16.05.1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Савушкина Елена Трофимова
Мать ребёнка: Гудилова Иулиания Тимофеева
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Савушкин Никифор Трофимов
Мать ребёнка: Гудилова Иулиания Тимофеева
Рождение ребёнка
13.07.1897 ст.
Сын: Савушкин Владимир Трофимов
Мать ребёнка: Гудилова Иулиания Тимофеева
Смерть
Неизвестно