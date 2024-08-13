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Савушкин Трофим Стротоников

Место рождения

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Савушкин Стротон Филиппов

Мать: Евдокия Федотова

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
16.05.1894

Жена: Гудилова Иулиания Тимофеева

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Савушкина Елена Трофимова

Мать ребёнка: Гудилова Иулиания Тимофеева

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Савушкин Никифор Трофимов

Мать ребёнка: Гудилова Иулиания Тимофеева

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1897 ст.

Сын: Савушкин Владимир Трофимов

Мать ребёнка: Гудилова Иулиания Тимофеева

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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