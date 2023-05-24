Исаенко Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаенко Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Исаенко Василий Тимофеевич

Мать: не указана