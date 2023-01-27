Муленок (Гаркаева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муленок (Гаркаева) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1934

Дата смерти

27.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1934

Отец: Гаркаев Михаил Николаевич

Мать: Гаркаева Валентина Ефремовна

Рождение ребёнка
13.04.1960

Сын: Муленок Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Муленок Геннадий Андреевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Чучалина Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Муленок Геннадий Андреевич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муленок Геннадий Андреевич

Смерть
27.01.2023
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