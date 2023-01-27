Муленок (Гаркаева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1934
Дата смерти27.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1934
Рождение ребёнка
13.04.1960
Сын: Муленок Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Муленок Геннадий Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Чучалина Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Муленок Геннадий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.2023