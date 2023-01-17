Куликов Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Николай Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Елена Викторовна

Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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