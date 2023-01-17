Куликов Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Елена Викторовна
Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно