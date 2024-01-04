Кудачков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1869 ст.
Бракосочетание
11.01.1887 ст.
Приход Копыри 1887 брак №3. Жених Ивашевской волости деревни Большого Денисова крестьянин Николай Петров Кудачков православного исповедания вторым браком 43 года. Невеста проживающая в той же деревни... Показать все
Смерть
Неизвестно