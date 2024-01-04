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Кудачков Николай Петрович

Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.
1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.02.1869 ст.

Жена: Кудачкова Ирина Алексеевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
11.01.1887 ст.

Жена: Диунова Матрена Михайловна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Приход Копыри 1887 брак №3. Жених Ивашевской волости деревни Большого Денисова крестьянин Николай Петров Кудачков православного исповедания вторым браком 43 года. Невеста проживающая в той же деревни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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