Ежова Екатерина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1898 ст.
Дочь: Ежова Мария Петрова
Отец ребёнка: Ежов Петр Федоров
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежов Петр Федоров
Смерть
Неизвестно