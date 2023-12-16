Ежова Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1898 ст.

Дочь: Ежова Мария Петрова

Отец ребёнка: Ежов Петр Федоров

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Петр Федоров

Смерть
Неизвестно
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