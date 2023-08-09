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Иванова Евдокия
Иванова Евдокия
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Место рождения
Ягайлово
, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения
1768 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Федора
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Федора
Ягайлово
, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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