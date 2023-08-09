Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Федора

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно