Овчаренко Прокофий Максимович
Место рожденияс. Ново - Белая
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчаренко Максим
Мать: Овчаренко Марфа Ивановна
с. Ново - Белая
Рождение ребёнка
27.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчаренко Надежда Алексеевна
Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно