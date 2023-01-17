Овчаренко Прокофий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчаренко Прокофий Максимович

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Место рождения

с. Ново - Белая

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчаренко Максим

Мать: Овчаренко Марфа Ивановна

с. Ново - Белая
Рождение ребёнка
27.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчаренко Надежда Алексеевна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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