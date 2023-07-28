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Санакоева Евгения Гивиевна
Санакоева Евгения Гивиевна
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Место рождения
Брянск
, город Брянск, Брянская область
Дата рождения
01.08.1985
Пол
Женский
Отец
Санакоев Гиви Иванович
1951 г.р.
Мать
Санакоева (Коновская) Марина Васильевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1985
Отец:
Санакоев Гиви Иванович
Мать:
Санакоева Марина Васильевна
Брянск
, город Брянск, Брянская область
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