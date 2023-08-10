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Гусев Емельянн Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Гусева Матрона Иванова

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак 19 лет она первый брак 19 лет #007470344 №405
Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Гусев Андрей Емельянов

Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно