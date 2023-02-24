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Копейкин Егор Алексеевич

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Место рождения

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Копейкин Алексей Максимович

Мать: Копейкина Агриппина

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Февронья Фотиевна

Смерть
1856
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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