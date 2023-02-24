Копейкин Егор Алексеевич
Место рожденияСело Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Дата рождения1832
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Копейкин Алексей Максимович
Мать: Копейкина Агриппина
Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область