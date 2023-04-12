Майорова (Левицкая) Мария Матвеевна
Место рожденияТульская губ, Новосильский уезд, село Бредихино
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губ, Новосильский уезд, село Бредихино
Бракосочетание
16.01.1891
Москва, город федерального значения Москва
церковь Николая Чудотворца на курьих ножках
Смерть
Неизвестно