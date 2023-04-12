Майорова (Левицкая) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Левицкая) Мария Матвеевна

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Место рождения

Тульская губ, Новосильский уезд, село Бредихино

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губ, Новосильский уезд, село Бредихино
Бракосочетание
16.01.1891

Муж: Майоров Петр Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
церковь Николая Чудотворца на курьих ножках
Смерть
Неизвестно
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