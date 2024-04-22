Шиян Антон Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шиян Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шиян Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Антоновна
Мать ребёнка: Шиян Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шиян Татьяна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость