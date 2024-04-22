Шиян Антон Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиян Антон Матвеевич

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Место рождения

Березовая Лука, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шиян Матвей

Мать: не указана

Березовая Лука, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиян Татьяна

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Антоновна

Мать ребёнка: Шиян Татьяна

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиян Владимир Антонович

Мать ребёнка: Шиян Татьяна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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