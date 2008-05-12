Мастеркова Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1927
Дата смерти12.05.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1975
Париж, Франция
Смерть
12.05.2008
Сен-Лоран-сюр-Отен, Франция