Мастеркова Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастеркова Лидия Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.03.1927

Дата смерти

12.05.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1975
Париж, Франция
Смерть
12.05.2008
Сен-Лоран-сюр-Отен, Франция
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