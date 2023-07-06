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Дудник Ульян Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Дудник Аким Юменович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно