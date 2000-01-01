Салангин Григорий Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салангин Григорий Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Салангин Кирил Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1860 ст.

Жена: Салангина Евфимия Дмитриевна

Жених первый брак 18 лет. | Невеста девица 20 лет той же волости дер. Ивана Парахина Государственного кр=на Димитрия Васильева Гулина | поручители: по женеху Пасеговской волости починка Елховой Курьи ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
поч. Ельховой Курьи
Смерть
После 1858
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