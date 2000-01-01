Салангин Григорий Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Салангин Кирил Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1860 ст.
Жених первый брак 18 лет. | Невеста девица 20 лет той же волости дер. Ивана Парахина Государственного кр=на Димитрия Васильева Гулина | поручители: по женеху Пасеговской волости починка Елховой Курьи ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
поч. Ельховой Курьи
Смерть
После 1858