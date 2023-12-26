Губина -- Елена Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина -- Елена Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Губин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Губин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Губина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Губин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Губина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Губин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Губина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Губин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Губин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Губин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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