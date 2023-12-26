Губина -- Елена Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Губин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Губина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Губин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Губина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Губин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Губина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Губин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Губин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Губин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно