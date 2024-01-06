Новиков Владимир Владимировичь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Галина Георгиевна
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
30.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Галина Георгиевна
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Смерть
Неизвестно