Минхаиров Ильнур Сәетнур улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минхаиров Ильнур Сәетнур улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1996

Отец: Минхаиров Сәетнур Зиннур улы

Мать: не указана

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