Шувалов Михаил Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувалов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шувалов Федор Павлович

Мать: Шувалова Анна

Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Казакова (Шувалова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Шувалова (Синякова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
18.12.1952

Дочь: Богданова (Шувалова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Шувалова (Синякова) Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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