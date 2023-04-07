Федосья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лазарь Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Никитич

Смерть
Неизвестно
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