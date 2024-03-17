Леванова -- Анисия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванова -- Анисия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1903
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
23.11.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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