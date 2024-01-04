Мульгин Олег Анатольевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1978
Бракосочетание
08.09.2001
Жена: Мульгина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
15.02.2002
Дочь: Мульгина Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Мульгина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
02.05.2005
Дочь: Мульгина Арина Олеговна
Мать ребёнка: Мульгина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
30.10.2012
Дочь: Мульгина Регина Олеговна
Мать ребёнка: Мульгина Надежда Юрьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область