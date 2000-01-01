Анисимова Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Серафима Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1904

Дата смерти

26.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1931

Дочь: Анисимова-Костичева Нина Илларионовна

Отец ребёнка: Анисимов Илларион Кузьмич

Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Анисимов Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Анисимов Илларион Кузьмич

Рождение ребёнка
18.05.1937

Дочь: Анисимова-Сазонова Майя Илларионовна

Отец ребёнка: Анисимов Илларион Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Илларион Кузьмич

Смерть
26.08.1970
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