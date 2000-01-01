Анисимова Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1904
Дата смерти26.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1931
Дочь: Анисимова-Костичева Нина Илларионовна
Отец ребёнка: Анисимов Илларион Кузьмич
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Анисимов Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Анисимов Илларион Кузьмич
Рождение ребёнка
18.05.1937
Дочь: Анисимова-Сазонова Майя Илларионовна
Отец ребёнка: Анисимов Илларион Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1970