Шмаков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938
Отец: Шмаков Григорий
Мать: Шмакова Татьяна
Рождение ребёнка
31.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистотина Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Шмакова Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно