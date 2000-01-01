Шмаков Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938

Отец: Шмаков Григорий

Мать: Шмакова Татьяна

Рождение ребёнка
31.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистотина Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Шмакова Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно
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