Paavilainen (Inkinen (Inginen)) Maria Jöransdotter/Yrjöntytär
Место рожденияMuolaa Punnus
Дата рождения07.04.1853
Дата смерти23.04.1904
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853
Muolaa Punnus
Крещение
17.04.1853
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
17.04.1853
Muolaa, Finland
Бракосочетание
24.06.1877
Муж: не указан
Muolaa
Смерть
23.04.1904
Punnus n:o 2, Muolaa, Finland
Похороны
01.05.1904
Muolaa, Finland