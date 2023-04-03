Paavilainen (Inkinen (Inginen)) Maria Jöransdotter/Yrjöntytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paavilainen (Inkinen (Inginen)) Maria Jöransdotter/Yrjöntytär

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Место рождения

Muolaa Punnus

Дата рождения

07.04.1853

Дата смерти

23.04.1904

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853

Отец: Inginen/inkinen Joran Abrahamsson

Мать: Eva Petersdotter

Muolaa Punnus
Крещение
17.04.1853
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
17.04.1853
Muolaa, Finland
Бракосочетание
24.06.1877

Муж: не указан

Muolaa
Смерть
23.04.1904
Punnus n:o 2, Muolaa, Finland
Похороны
01.05.1904
Muolaa, Finland
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