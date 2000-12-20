Смаков Мигадат
Место рожденияд.Юлдашево Мелеузовский район р.Башкортостан
Дата рождения14.08.1925
Дата смерти20.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925
Отец: Смаков Мухамедгалей
Мать: Смакова Гульямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смакова (Муратова) Накия Хафизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Смаков Мигадит Мухаметгалиевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925 Башкирская АССР, Ишимбайский р-н, д. Юлдашево. Юбилейная картотека
Смерть
20.12.2000