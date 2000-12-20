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Смаков Мигадат

Место рождения

д.Юлдашево Мелеузовский район р.Башкортостан

Дата рождения

14.08.1925

Дата смерти

20.12.2000

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925

Отец: Смаков Мухамедгалей

Мать: Смакова Гульямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смакова (Муратова) Накия Хафизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смакова (Муратова) Накия Хафизовна

Военная награда
Неизвестно
Смаков Мигадит Мухаметгалиевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925 Башкирская АССР, Ишимбайский р-н, д. Юлдашево. Юбилейная картотека
Смерть
20.12.2000

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