Зачупейко Евдокия Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1907
Дочь: Пелагия Петрова
Отец ребёнка: Зачупейко Петр Варлаамович
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1923
Отец ребёнка: Зачупейко Петр Варлаамович
Бракосочетание
Неизвестно