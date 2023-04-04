Зачупейко Евдокия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Евдокия Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: Пелагия Петрова

Отец ребёнка: Зачупейко Петр Варлаамович

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1923

Сын: Зачупейко Петр Петрович

Отец ребёнка: Зачупейко Петр Варлаамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зачупейко Петр Варлаамович

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