Алдатов Долотуко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Алдатова Гулихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алдатов Темир-Болат
Мать ребёнка: Алдатова Чишко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулатова Гутаз
Мать ребёнка: Алдатова Чишко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Чишко
Смерть
Неизвестно