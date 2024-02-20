Алдатов Долотуко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлдатов Долотуко

Алдатов Долотуко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алдатова Гулихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдатов Темир-Болат

Мать ребёнка: Алдатова Чишко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулатова Гутаз

Мать ребёнка: Алдатова Чишко

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Чишко

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close