Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Стефанович
Смерть
1786