Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Георгий (Егор) Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Стефанович

Смерть
1786

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