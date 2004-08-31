Тимофеев Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.2004
Сын: Тимофеев Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
20.05.2010
Дочь: Тимофеева Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.11.2019
Сын: Тимофеев Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно