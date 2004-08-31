Тимофеев Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.2004

Сын: Тимофеев Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.05.2010

Дочь: Тимофеева Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
27.11.2019

Сын: Тимофеев Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Ирина Сергеевна

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