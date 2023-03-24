Герасимова (Стогова) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1905
Дата смерти13.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимов ? ?
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
13.04.1978