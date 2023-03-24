Герасимова (Стогова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Стогова) Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1905

Дата смерти

13.04.1978

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов ? ?

Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
13.04.1978
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