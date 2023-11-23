Andrews (Usinowicz) Helen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Andrews (Usinowicz) Helen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юзинович Пол

Мать: Юзинович Альбина Антоновна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Andrews Robert

Отец ребёнка: Andrews Joe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Andrews сын неизвестно

Отец ребёнка: Andrews Joe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Andrews дочь неизвестно

Отец ребёнка: Andrews Joe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Andrews дочь вторая

Отец ребёнка: Andrews Joe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Andrews Paul

Отец ребёнка: Andrews Joe

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Andrews Joe

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