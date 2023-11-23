Andrews (Usinowicz) Helen
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юзинович Пол
Рождение ребёнка
1962
Сын: Andrews Robert
Отец ребёнка: Andrews Joe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Andrews Joe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Andrews дочь неизвестно
Отец ребёнка: Andrews Joe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Andrews дочь вторая
Отец ребёнка: Andrews Joe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Andrews Paul
Отец ребёнка: Andrews Joe
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Andrews Joe