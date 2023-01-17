Колодяжный Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1907 ст.
Мать ребёнка: Колодяжная Юлиана Никифоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Косьма-Дамиановской церкви села Люджа Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1907 ст.
Бакировка, Сумська область
На 1907 год - крестьянин села Бакировка Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно