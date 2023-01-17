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Бусел Иван Фомич

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бусел Фома Петрович

Мать: Бусел Евдокия Васильевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Бусел Иван Иванович

Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Бусел Иван Иванович

Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бусел Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.05.1900

Сын: Бусел Федор Иванович

Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Бусел Никифор Иванович

Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Фекла Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Причина смерти: Простуда
Похороны
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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