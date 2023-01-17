Бусел Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Бусел Фома Петрович
Мать: Бусел Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бусел Иван Иванович
Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бусел Иван Иванович
Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
17.05.1900
Сын: Бусел Федор Иванович
Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1905
Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Фекла Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Простуда
Похороны
Неизвестно