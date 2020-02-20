(Бойцова) Александра
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.03.1936
Дата смерти20.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1936
Отец: Бойцов Петр
Мать: Бойцова (Ершова) Анна
Рождение ребёнка
27.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастухов Анатолий
Смерть
20.02.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно