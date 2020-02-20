(Бойцова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бойцова) Александра

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.03.1936

Дата смерти

20.02.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1936

Отец: Бойцов Петр

Мать: Бойцова (Ершова) Анна

Рождение ребёнка
27.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастухов Анатолий

Смерть
20.02.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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