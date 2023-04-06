Оретин Петр Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.06.1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оретин Алексей Михайлов
Мать: Оретина Евдокия Иванова
Смерть
25.06.1858
Причина смерти: неизвестно
Похороны
27.06.1858
Погребение совершал священник Александр Красносельский с дьяконом Николаем Виноградовым и дьячком Иванов Вознесенским. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.228, л.63об-64, зап.31 | Церковь Рождества Пресвятой Б... Показать все