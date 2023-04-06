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Оретин Петр Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.06.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оретин Алексей Михайлов

Мать: Оретина Евдокия Иванова

Смерть
25.06.1858
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно
Похороны
27.06.1858
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Александр Красносельский с дьяконом Николаем Виноградовым и дьячком Иванов Вознесенским. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.228, л.63об-64, зап.31 | Церковь Рождества Пресвятой Б... Показать все
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