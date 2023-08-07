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Прасковья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1777

Отец: Абрам Иванович

Мать: Ирина Петровна

Смерть
1783