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Прасковья Абрамовна
Прасковья Абрамовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Абрам Иванович
1754 г.р.
Мать
Ирина Петровна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Абрам Иванович
Мать:
Ирина Петровна
Смерть
1783
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