Романов Петр
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцова Агафья Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Кондратий Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1804