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Романов Петр

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1754

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Федот Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцова Агафья Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Кондратий Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1804
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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