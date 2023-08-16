Гуцан (Грищенко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуцан (Грищенко) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1977

Дочь: Соколова Инга Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
28.05.?

Дочь: Соколова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцан Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: не указан