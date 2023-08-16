Гуцан (Грищенко) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1977
Дочь: Соколова Инга Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
28.05.?
Дочь: Соколова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан