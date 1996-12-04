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Сотикова Надежда Михайловна

Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.11.1931

Дата смерти

04.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931

Отец: не указан

Мать: Дворникова Софья Николаевна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1958

Дочь: Торсунова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Торсунов Геннадий Афанасьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1961

Дочь: Торсунова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Торсунов Геннадий Афанасьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
04.12.1996
Пермь, Пермский, Пермский край
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