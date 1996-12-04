Сотикова Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1931
Дата смерти04.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.06.1958
Дочь: Торсунова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Торсунов Геннадий Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.05.1961
Дочь: Торсунова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Торсунов Геннадий Афанасьевич
Смерть
04.12.1996