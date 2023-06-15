Золоева Клара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золоева Клара Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Анатолий (Толик) Дзандарович

Отец ребёнка: Гуцаев Дзандар Дагкаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Борис Дзандарович

Отец ребёнка: Гуцаев Дзандар Дагкаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Марина Дзандаровна

Отец ребёнка: Гуцаев Дзандар Дагкаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Вова Дзандарович

Отец ребёнка: Гуцаев Дзандар Дагкаевич

Смерть
Неизвестно