Иванова (Ефимова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ефимова) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.2010

Дочь: Иванова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
20.12.2016

Дочь: Иванова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Алексеевич

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