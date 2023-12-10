Иванова (Ефимова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2010
Дочь: Иванова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.12.2016
Дочь: Иванова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно