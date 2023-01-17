Матохина Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Матохин Савелий Фетисович

Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мелентьева Прасковья Фетисовна

Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матохина Степанида Фетисовна

Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Матохин Иван Фетисович

Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Матохин Никифор Фетисович

Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Фетис Семенович

Смерть
1768
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