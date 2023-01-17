Матохина Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Матохин Савелий Фетисович
Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мелентьева Прасковья Фетисовна
Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матохина Степанида Фетисовна
Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Матохин Никифор Фетисович
Отец ребёнка: Матохин Фетис Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1768