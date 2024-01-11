Духопельникова Наталья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Духопельников Леонид Руфович
Отец ребёнка: Духопельников Руф Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Духопельникова Галина Руфовна
Отец ребёнка: Духопельников Руф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно