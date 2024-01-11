Духопельникова Наталья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духопельникова Наталья Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Духопельников Леонид Руфович

Отец ребёнка: Духопельников Руф Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Духопельникова Галина Руфовна

Отец ребёнка: Духопельников Руф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духопельников Руф Иванович

Смерть
Неизвестно
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